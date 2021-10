Waalwijk neemt twijfels over woningverkoop Akkerlanen weg: ‘Alles is eerlijk verlopen’

WAALWIJK - De verloting en verdeling van woningen en kavels van het grote bouwplan Akkerlanen in Waalwijk zijn tot dusver eerlijk verlopen. Dat stellen burgemeester en wethouders, in reactie op eerdere kritische vragen van Lijst Pouw.

Volgens de oppositiepartij doen allerlei geruchten de ronde over het toewijzen van huizen en kavels van de toekomstige wijk Akkerlanen. Verloopt het wel allemaal eerlijk, en worden er geen vieze spelletjes gespeeld? Sommige huizen zouden buiten de gebruikelijke loting zijn gehouden, en vooraf al aan bepaalde personen zijn toegewezen.

Dat laatste klopt, en daar doet projectontwikkelaar Waalborgh ook niet geheimzinnig over. Op zijn site heeft het bedrijf gemeld dat er vijf kavels en één woning al vergeven zijn, dit om 'teleurstelling en discussie achteraf te voorkomen.’

Deze percelen en woning zijn naar voormalige grondeigenaren in het gebied gegaan. Waalborgh had hun grond nodig voor de aanleg van de nieuwbouwwijk, en is zo tot een deal gekomen. Burgemeester en wethouders hebben daar in dit geval begrip voor.

Geen voorstander

Het college is weliswaar geen voorstander van het rechtstreeks toewijzen van woningen aan derden, maar er zijn uitzonderingen. Het kan een middel zijn om noodzakelijke grond te verwerven. ,,Mits in beperkte mate, achten wij dit redelijk en bespreekbaar", stelt het college. ,,Mede omdat het tijdrovende (onteigenings)procedures kan voorkomen.”

Maar het kan volgens de gemeente niet zo zijn dat om andere redenen grond of huizen rechtstreeks worden toegewezen. ,,Dat vinden wij onwenselijk, en is niet aan de orde", benadrukt het college. Het heeft dat de ontwikkelaar ook duidelijk laten weten. Het ziet verder geen redenen om te twijfelen aan een eerlijk verloop van de loting. Die is verricht door de notaris, waarbij alle reglementen en afspraken zijn nageleefd.

Voor- en tegenstanders

Het project Akkerlanen is veelbesproken. Nabij het Hoefsvengebied verrijst een wijk met ruim 200 woningen. Het plan met grote voor- en tegenstanders is in ieder geval in trek bij woningzoekenden. De eerste 21 woningen en 39 kavels zijn inmiddels toegewezen. De vraag bleek vele malen groter dan het aanbod. De rest van de huizen gaat later in de verkoop. Overigens loopt er nog een bezwaar tegen het bouwplan bij de Raad van State.