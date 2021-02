Waalwijk nog steeds fout met uitsterfbeleid winkels en bedrijven in Sprang-Capelle

Rondvaart Wiljo in de verkoop. ,,Maar we blijven varen tot er een koper is.”

23 februari HEUSDEN - Rondvaartbedrijf Wiljo in Heusden staat te koop. Wilco en Cornee van Delft gaan zich na 25 jaar rederij helemaal toeleggen op Het Oude Tramstation in Elshout. Overigens: als de verkoop voor het nieuwe seizoen niet rond komt, blijven ze gewoon zelf varen tot een koper is gevonden.