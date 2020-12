Waalwijk onderzoekt impact van windmolens: 'Veel inwoners nog bezorgd’

Kendra houdt ontstoken voeten en liefde over aan Kamp Van Konings­brug­ge: ‘We hadden meteen een klik’

11:28 Het zat er al een beetje aan te komen. Teveel last van haar pijnlijke voeten, waardoor ze zich soms te weinig kon focussen op de opdrachten. Toen vervolgens alle kandidaten, inclusief zijzelf, haar naam opschreef als antwoord op de vraag met wie ze absoluut niet op speciale missie zouden willen, wist Kendra Pennings (25) zeker dat Kamp Van Koningsbrugge voor haar was afgelopen. ,,Ik was ook wel een beetje opgelucht.’’