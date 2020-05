Waalwijk onderzoekt mogelijkheden voor waterstoftankstation

SGP is kampioen vragen stellen in Waalwijk: 'Trek aan de bel als er iets speelt’

13:26 WAALWIJK - Burgemeester en wethouders in Waalwijk krijgen heel wat schriftelijke vragen voor hun kiezen. Als er een prijs zou zijn voor de meest fanatieke vragensteller, gaat die zonder twijfel naar de SGP. Sinds april 2018 is de partij 79 keer in de pen geklommen. Alleen de ChristenUnie komt met 45 vragen enigszins in de buurt. De VVD sluit de rij met één schriftelijke vraag in ruim twee jaar.