Waalwijk pakt overlast door bouwcontainers aan: ‘Ze zorgen soms voor onveilige situaties’

De gemeente treft regelmatig bouwcontainers op of aan de weg aan. Ook in coronatijd is er volop gebouwd en geklust. Soms staan de containers echt in de weg, en vormen een obstakel voor het verkeer. ,,Dit vinden wij niet wenselijk", aldus het Waalwijkse college. De containers zijn ook veel inwoners een doorn in het oog.