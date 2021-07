Waalwijk ruimt weer ‘weesfietsen' op: neem je barrel mee naar huis, anders is ie weg

video Fikse schuur­brand zorgt voor paniek in woonwijk in Waalwijk

17 juli WAALWIJK - In Waalwijk is zaterdagochtend een schuur in vlammen opgegaan. Het ging mis aan de Palestrinastraat, rond de klok van 10.30 uur. Hoe de brand ontstond, is niet duidelijk. Het vuur greep razendsnel om zich heen.