Waalwijk schiet plan wiekloze windmolens al af: ‘Te duur, te groot, te onzeker’

Hoe het leven op straat plotseling stopt: markante Waalwijker Rob Hamers overleden

29 juni WAALWIJK - Rob Hamers was voor velen een bekend gezicht in het Waalwijkse straatbeeld. Hij was één van de weinige daklozen in Waalwijk. Regelmatig kreeg hij wat geld of eten van mensen die zich het lot van Hamers aantrokken. De markante Waalwijker is op 61-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.