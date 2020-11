Waalwijk sluit gemeentelijke sporthallen voor alle volwassen sporters: ‘Cijfers corona moeten omlaag’

Herdenking Stadhuis­ramp Heusden stuk soberder dan normaal

2 november HEUSDEN - De herdenking van de Stadhuisramp in Heusen zal dit jaar vanwege corona een stuk soberder zijn dan anders. Er is woensdag 4 november geen herdenkingsplechtigheid in de kerk en ook de stille tocht naar het monument bij het voormalige stadhuis is geschrapt.