Waalwijk sluit woning in Noordstraat na vondst hennep

CDA Altena: informatie over afsluiting van A27 was te karig

13 augustus WERKENDAM - Het CDA Altena heeft kritiek op Rijkswaterstaat over de afsluiting van de A27 het afgelopen weekend. Volgens Otto van Breugel, raadslid in Werkendam, was Rijkswaterstaat niet helder over wat de bewoners van het Land van Heusden en Altena te wachten stond.