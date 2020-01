Waalwijk, stad met 'smerige lucht’ zet geen handtekening onder Schone Lucht Akkoord

WAALWIJK - Dat de lucht in Waalwijk echt de smerigste is van het land, zoals Greenpeace vorig jaar zei, kan dan best zwaar overdreven zijn, schoon is de lucht in ieder geval niet. GroenLinksaf wil dan ook weten: waarom doet Waalwijk niet mee aan het Schone Lucht Akkoord?

Waalwijk heeft deze week geen handtekening gezet onder het Schone Lucht Akkoord dat de minister sloot met negen provincies en bijna 50 gemeenten. Volgens Waalwijk hebben zich vooral gemeenten aangesloten die bij drukke knooppunten liggen of te maken hebben met grote binnenstedelijke problematiek of intensieve landbouw. ,,En aan dat profiel voldoen wij niet", aldus een woordvoerder.

Quote Gemeenten die zich hebben aangeslo­ten liggen bij drukke knooppun­ten of intensieve landbouw. Aan dat profiel voldoen wij niet. woordvoerder , Gemeente Waalwijk

De minister wil door samenwerken met lokale overheden de kwaliteit van de lucht verbeteren om zo gezondheidsschade door luchtvervuiling tegen te gaan. Waalwijk geeft aan het akkoord wel nader te gaan bestuderen. ,,Dan zullen we bespreken of we ons zullen sluiten.”

Fijnstof

Bij een onderzoek naar luchtkwaliteit van Greenpeace en Airvisual kwam de gemeente Waalwijk vorig jaar slecht uit de bus. De lucht in Waalwijk zou zelfs de smerigste van Nederland zijn. Wethouder Dilek Odabasi nam destijds afstand van het rapport omdat het niet wetenschappelijk onderbouwd was, Airvisual maar één meetstation had in Waalwijk en omdat de stations van Airvisual alleen fijnstof meten. Wel beaamde de gemeente destijds dat de luchtkwaliteit in Waalwijk niet voldoet aan de internationale normen van de World Health Organisation (WHO).

Quote Misschien is de lucht in Waalwijk niet echt veel slechter dan elders in het land, maar goed is het ook niet. Dus wat doen wij? Sjors Slaats, Fractievoorzitter GroenLinksaf

Politieke partij GroenLinksaf in Waalwijk wil nu van het college weten waarom de gemeente zich niet aangesloten heeft bij het akkoord. Want de lucht in Waalwijk is dan misschien niet veel slechter dan elders in het land, goed is het ook niet, weet fractievoorzitter Sjors Slaats. ,,Dus wat doet Waalwijk om te werken aan het verbeteren van luchtkwaliteit?”

Nu twee meetstations in Waalwijk

Vorig jaar was er één meetstation van Airvisual in Waalwijk. Inmiddels wordt er op twee punten gemeten: in Landgoed Driessen en in Baardwijk. Volgens Slaats zijn er dagen dat de lucht in Waalwijk goed is, maar komt het te vaak voor dat de luchtkwaliteit in het rood schiet. Het raadslid staat daar niet van te kijken. ,,Waalwijk ligt ook aan een drukke weg. Veel mensen wonen hier vlak langs de snelweg.”