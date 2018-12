Waalwijk stevent af op tekort van 1,6 miljoen euro op jeugdzorg

Juwelen­dief sprint juweliers­zaak uit in Waalwijk met voor duizenden euro's aan sieraden

17 december WAALWIJK - De politie heeft maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant camerabeelden getoond van een juwelendiefstal in Waalwijk, die plaatsvond op woensdag 10 oktober rond 16.00 uur. De dief duidelijk herkenbaar in beeld, alvorens hij de winkel uit sprint.