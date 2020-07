Waalwijk stopt met enquête over windmolens na ‘misbruik’

WAALWIJK - Na verdacht veel reacties is Waalwijk voorlopig gestopt met de online-enquête over windmolens en zonne-energie. Voor- en tegenstanders konden de resultaten makkelijk manipuleren. En dat is volop gebeurd.

De gemeente haalde de enquête over duurzame energie woensdag offline. ,,Er is duidelijk misbruik van gemaakt”, stelt wethouder Dilek Odabasi (GroenLinksaf). Dat was niet moeilijk. De enquête kon meerdere malen vanaf hetzelfde IP-adres worden ingevuld. Van beveiliging was geen sprake.

,,Met de enquête wilden we de mening peilen, mensen bij de plannen betrekken”, stelt Odabasi. ,,Het ging helemaal niet om de vraag of er wel of geen extra windmolens bij moeten komen. Want dat besluit is al gevallen.” Toch heeft ze de indruk dat vooral tegenstanders van windmolens de enquête hebben willen kapen.

Of en hoe de enquête terugkomt, wordt nu bekeken.

SGP en PvdA vinden dat de peiling heel anders moet. Volgens hen sloeg de gemeente de plank volledig mis met de enquête. Deze zou mensen op het verkeerde been zetten, onjuiste informatie bevatten en belangrijke toelichting missen, en dus fraudegevoelig zijn.

Het is niet de enige kritiek van de partijen. Ze roepen donderdag in een motie op het huidige participatieproject met onmiddellijke ingang te stoppen. Volgens hen is de inspraak een haastklus geworden, en moeten de inloop-bijeenkomsten uitgesteld worden tot na de zomer.

Eerdere onrust

Waalwijk wil de inwoners nauw betrekken bij de ambitieuze plannen voor duurzame energie. Zo zijn twee locaties in beeld voor windmolens: bij bedrijventerrein Haven Acht en het gebied ten noorden van de A59, tussen Haven Zeven en de gemeentegrens voorbij Waspik. Na eerdere onrust rond het windmolenplan voor Haven Acht heeft de gemeenteraad gehamerd op een goede inspraak. Daarvoor is ook een onafhankelijk bureau ingeschakeld.

De coronacrisis vertraagde de zaak, maar inmiddels is de gemeente gestart met inloopavonden. Niet alle bezoekers waren te spreken over het Energiecafé deze week, en leverden forse kritiek. Zo zouden veel vragen onbeantwoord zijn gebleven, en kwam de uitnodiging pas laat.

Platform Waspik heeft het college inmiddels een brief gestuurd. Het wil meer tijd en informatie om de plannen te beoordelen. Mensen kunnen nog tot 4 september reageren op de concept kadernota grootschalige opwek. ,,Die tijd is te kort”, vindt een woordvoerder. ,,Voor goede reacties is een paar maanden extra nodig. Het gaat hier om grote plannen.”