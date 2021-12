Waalwijk verkoopt laatste kavels bedrijventerrein Haven Zeven: zaak van de lange adem

WAALWIJK - Waalwijk heeft de laatste kavels op bedrijventerrein Haven Zeven in Waalwijk verkocht. Het was een zaak van de lange adem.

Het is een mijlpaal voor de gemeente. In 2005 is gestart met de verkoop van kavels op bedrijventerrein Haven Zeven. Zo’n zestien jaar later is de grond vergeven. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan internationale bedrijven, maar ook aan het plaatselijk midden- en kleinbedrijf.

Recessie

Volgens de gemeente liep de verkoop in eerste instantie minder voorspoedig dan gepland. Ze had last van de recessie.

,,Gelukkig is dit de laatste jaren veranderd”, stelt de gemeentewoordvoerder. ,,Dit jaar hebben we ondanks de coronacrisis de laatste twee kavels op Haven Zeven verkocht.” Het gaat om een distributiecentrum van schoenenbedrijf Poelman. Het andere perceel is voor het bedrijf Business Suits, dat gespecialiseerd is gevelbekleding.

De gemeente heeft ook vol ingezet op uitbreiding van Haven Acht. Haven Acht West is inmiddels volgebouwd met een aantal grote distributiecentra. Nu wordt Haven Acht Oost verder ontwikkeld. Autoconcern Van Mossel is daar als eerste nu bezig met de bouw van een groot logistiek centrum.