Waalwijk verrast kersverse baby's en ouders met speciaal prentenboek: primeur voor Mayara

Huis en haard In deze boerderij is sinds 1890 amper iets veranderd; ‘Als kind vond ik het boerenle­ven al prachtig’

VLIJMEN - Marja Kivits alias Marie van de Middelhaai is de trotse bewoonster van ‘de mooiste boerderij van Brabant’. Zo werd de boerderij in Vlijmen door Stichting de Brabantse Boerderij en de Brabantse dagbladen in 2011 betiteld.

5 januari