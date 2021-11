Waalwijk voert strijd tegen vuurwerkoverlast op: extra controles en voorlichting

WAALWIJK - Waalwijk zet extra in op de aanpak van vuurwerkoverlast. De gemeente ziet het aantal klachten over het illegale geknal toenemen. De controles worden opgevoerd, al blijft het moeilijk om daders op heterdaad te betrappen.

Het is volgens de gemeente lastig te zeggen of er dit jaar daadwerkelijk meer vuurwerk wordt afgestoken. Feit is wel dat ze meer meldingen krijgt over overlast. De VVD riep eerder op tot extra actie tegen het harde illegale geknal en ‘zware vuurwerk waar zelfs scooters mee opgeblazen worden’.

Er komen inderdaad extra maatregelen om de overlast zoveel mogelijk terug te dringen. Het aantal controles wordt opgevoerd. De politie brengt de zogeheten ‘hotspots’ in beeld, waar de vuurwerkoverlast het grootst is. Ze gaat daar gericht surveilleren. Ook boa’s houden een extra oogje in het zeil bij locaties waar de overlast zich vaker voordoet. Dat gebeurt zowel opvallend als onopvallend.

Quote Het is helaas niet mogelijk om op elke hoek van de straat en boa of politie­agent te zetten. De dader is ook al vaak gevlogen Gemeentewoordvoerder Waalwijk

Politie en boa’s gaan ook gezamenlijk op pad, met extra focus op het vuurwerk. Tijdens deze diensten komt er een speciaal telefoonnummer, dat mensen kunnen bellen bij overlast. „Wij kunnen zo snel op meldingen acteren”, reageert het Waalwijks college op de vragen en noodkreet van de VVD. „Op deze manier proberen we de pakkans te vergroten.”

Maar de gemeente benadrukt dat het een zeer lastig aan te pakken vorm van overlast blijft. „Het is helaas niet mogelijk om op elke hoek van de straat een boa of politieagent te zetten”, stelt ze vast. „De dader is vaak al gevlogen wanneer boa’s of politie ter plaatse zijn naar aanleiding van een melding.”

Alternatieve straf

Wie gepakt wordt voor vuurwerkoverlast, riskeert een boete. Ook kunnen jongeren voor een alternatieve straf doorverwezen worden naar Buro Halt. De mogelijkheden daarvoor zijn sinds dit jaar verruimd.

Waalwijk zet niet alleen in op meer controles, maar ook op extra communicatie en voorlichting over dit onderwerp. Er wordt daarbij samengewerkt met de gemeente Loon op Zand, Dongen en Gilze en Rijen. „Een communicatiestrategie is hiervoor in voorbereiding”, laat het Waalwijkse college weten.