Waalwijk wacht een hele forse bouwopgave: provincie wil steentje bijdragen

Uitwisse­ling met São Paulo is ‘once in a lifetime’ kans: ‘Vriendin­nen aan het zwembad, maar ik zit op school’

14 juni WAALWIJK - ,,Waalwijk is saai, maar vriendelijk en veilig. Je gaat op de fiets naar school. In Sao Paulo fiets je niet, het is te groot en veel te gevaarlijk.” De verschillen tussen de ‘metropolen’ Waalwijk en São Paulo werden afgelopen week meteen duidelijk bij de aftrap van het uitwisselingsproject van VWO-4 van het Dr. Mollercollege met een privéschool in Brazilië.