Waalwijk werkt dreigend miljoenentekort weg: 'Rekening niet bij inwoners en verenigingen’

Bedelver­bod in Waalwijk roept veel vragen op: ‘Is dit de oplossing voor overlast van een bedelaar?’

29 september WAALWIJK - De invoering van een bedelverbod bij het Bloemenoordplein in Waalwijk roept veel vragen op. De partijen VVD, SGP en Lijst Pouw betwijfelen of dit de oplossing is voor de eventuele overlast, die door één bedelaar wordt veroorzaakt. Ze vragen het college om opheldering.