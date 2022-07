Waalwijk wijst gebieden aan voor lachgasverbod: 'Het kan niet in de hele gemeente’

Lachgas is populair onder jongeren. Het gebruik daarvan zorgt voor de nodige overlast, en is bovendien niet zonder risico's. Burgemeester en wethouders kunnen in bepaalde gebieden een lachgasverbod invoeren. Maar zo'n besluit moet wel goed onderbouwd zijn, bijvoorbeeld met politiecijfers of klachten van bewoners. Volgens het college is het daarom niet mogelijk om de hele gemeente aan te wijzen voor een lachgasverbod.