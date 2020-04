Waalwijk wil af van drukte bij milieustation: geen extra uren open, wel dringende oproep

WAALWIJK - De grote drukte bij het milieustation dwingt de gemeente Waalwijk tot extra maatregelen. Er worden minder auto’s toegelaten op het terrein. Verkeersregelaars moeten alles in goede banen leiden. Een uitbreiding van de openingstijden zit er niet in.

Dinsdagmiddag riep de gemeente inwoners nadrukkelijk op niet meer naar de milieustraat te komen. Volgens haar zorgde de drukte voor onveilige situaties. Tegen alle coronaregels in stonden personeel en bezoekers soms te dicht bij elkaar.

Flink wat reacties

De dringende oproep van de gemeente om weg te blijven, leverde op internet flink wat reacties op. Kan de milieustraat gewoon niet wat langer open?

,Daar is wel naar gekeken”, stelt de gemeentewoordvoerder. ,,Maar dat lukt niet. Al het aangeleverde afval moet op een veilige manier afgevoerd worden. Dat gebeurt als het milieustation dicht is. Daar heb je echt een hele ochtend voor nodig. En we zijn daarbij ook afhankelijk van andere partijen die het afval ophalen.”

Waalwijk doet daarom nog maar eens een klemmend beroep op de inwoners om alleen naar het milieustation te komen als het écht nodig is. ,,Mensen brengen soms alleen een zak afval of een doosje oud papier. Ze zien het als een uitje. Dat kan niet.” Overigens was het woensdag al rustiger.

Al het afval moet weg

Ook bij andere milieustraten in de regio zijn meer bezoekers dan normaal. Veel mensen zijn door de coronacrisis aan het klussen en tuinieren geslagen. En het afval daarvan moet weg. Bij de milieustations staan vaak lange rijen auto’s, omdat er maar een beperkt aantal bezoekers het terrein op mag in verband met de strenge coronavoorschriften.

Net als Waalwijk houdt ook de gemeente Loon op Zand vast aan de gebruikelijke openingstijden van de milieustraat in Kaatsheuvel.

Volledig scherm Bij het milieustation in Drunen zijn ook verkeersregelaars ingezet. © Michel Koster

Heusden daarentegen heeft de tijden wel iets verruimd: het milieustation in Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag ‘s middags twee uur langer open en op zaterdag één uur. Ook daar zijn verkeersregelaars ingezet om een chaos te voorkomen.