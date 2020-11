Waalwijk wil bezoek aan centrum meer spreiden: ‘Veilig winkelen in drukke decembermaand’

Toch nog boomfeest­dag. Toernooi­veld Land van Ooit omringd door voedselbos

18 november DRUNEN - Boomfeestdag is normaal gesproken, het woord zegt het al, een feest. Vooral voor de kinderen die de nieuwe aanplant mogen doen. Dit jaar is het vanwege corona allemaal anders: of er worden geen bomen geplant, of er komen geen kinderen aan te pas. In Drunen gingen echter wel de nodige bomen de grond in.