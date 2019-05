Waalwijk wil geen tijd verliezen met plan schoenenmuseum

Waalwijk wil vaart houden in het plan voor het nieuwe schoenenmuseum. Inmiddels is negen ton gestoken in de voorbereiding van het project. Voor een verdere uitwerking is nog eens acht ton nodig. De gemeenteraad moet nog wel met het extra krediet instemmen. Het college gaat er nog altijd vanuit dat het hele museum er voor 9,9 miljoen euro kan komen, zoals eerder afgesproken.

In 2021 moet het museum aan het Raadhuisplein opengaan. Achter de schermen werken gemeente, ontwerpers, architecten en adviseurs hard aan een definitief ontwerp. Eind dit jaar moet het plan er liggen. Of het echt allemaal voor 9,9 miljoen euro gaat lukken, zal begin 2021 blijken als het project aanbesteed is.

Veel geld

Met de voorbereidingen is in ieder geval veel geld gemoeid. Het bedrag moet verhoogd worden tot 1,7 miljoen. Met het extra krediet van acht ton is haast geboden, benadrukt het college. ,,Kort na mei zal het reeds verstrekte krediet van negen ton uitgeput zijn. De werkzaamheden zullen dan stilvallen, met vertraging tot gevolg.” En daar zit het niet op te wachten.