Waalwijk wil groene, levendige stadspleinen: 'Het wordt echt iets bijzonders’

Van Mossel blijft op overname­pad en lijft Opel Garage Vervloet in België in

13 januari WAALWIJK - Autogiant Van Mossel uit Waalwijk is nog altijd niet klaar met uitbreiden. Deze week werd Opel Garage Vervloet in het Belgische Duffel overgenomen. Van Mossel verhuist de garage naar Lier en neemt alle medewerkers van Vervloet over.