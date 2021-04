Waalwijk wil jongeren van schulden af helpen: ‘Grotere geldzorgen door corona’

Uit de auto, op de fiets: Loon op Zand doet mee met Sjees E-bike

31 maart KAATSHEUVEL - Na Heusden en Waalwijk sluit ook Loon op Zand zich aan bij Sjees E-bike, een actie om werknemers te stimuleren wat vaker op de fiets naar het werk te gaan. Wie wil weten of een elektrische fiets iets is, kan een week lang een e-bike of een high speed e-bike uitproberen. ,,Of je nu thuis werkt of op locatie, een dagelijkse fietstocht doet wonderen voor lichaam en geest", zegt wethouder Gerard Bruijniks.