Waalwijk wil lelijke valpartijen bij Winterdijk voorkomen door 'spoedreparatie’: ‘Fietsers kunnen beter afstappen’

De gemeente heeft verder de grootste gaten in het wegdek nu meteen laten repareren. Maar een echt grondige aanpak van de Winterdijk laat nog even op zich wachten.

De populaire route naar het gemeentehuis en het Waalwijkse centrum ligt er zacht gezegd niet al te best bij. Er is sprake van ernstige spoorvorming. Rond de Winterdijk is het afgelopen jaar volop gewerkt, zoals met de bouw van het schoenenmuseum en de sloop van het scoutinggebouw. Het wegdek heeft duidelijk te lijden gehad onder zwaar bouwverkeer.

De gemeente erkent dat de situatie nu niet veilig is. Maar het opknappen van de ernstige spoorvorming blijkt nog niet zo simpel en goedkoop. ,,We willen en moeten daarom in verschillende stappen maatregelen nemen", laat wethouder John van den Hoven de Waalwijkse gemeenteraad weten.

Zwaar verkeer

De dijk moet uiteindelijk volledig opnieuw worden ingericht. Alleen lijkt dat er de komende twee jaar nog niet in te zitten.

Bij de doorsteek naar de Grotestraat komt waarschijnlijk een nieuw appartementencomplex. De bouw daarvan zorgt opnieuw voor zwaar verkeer op de Winterdijk. En dus is het in de ogen van Van den Hoven verstandiger om te wachten met de grote herinrichting.

Maar in de tussentijd móet er iets gebeuren. De gemeente wil tijdelijke maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen en waardevolle bomen te beschermen. Volgens haar zijn deze ‘redelijk ingrijpend’, en kosten zo'n 60.000 euro. De gemeenteraad besluit in januari over deze investering.

De gemeente neemt ook per direct enkele maatregelen. Zeker nu de kans op gladheid toeneemt, wordt het tijd voor extra actie.

,,Voor de veiligheid worden de grootste gaten in het deel ten oosten van de loopbrug gerepareerd", aldus Van den Hoven. Ook waarschuwingsborden moeten de situatie veiliger maken. ,,Zo wordt het acute risico op valpartijen teruggebracht en de bereikbaarheid van het centrum in stand gehouden", stelt hij.

Bij de Winterdijk in Waalwijk zijn de eerste gaten 'gerepareerd.'