Waalwijk wil mening horen van jongeren in coronatijd: ‘Goede tips en ideeën zijn welkom’

video Politie onderzoekt beelden van verwaar­loos­de paarden Haarsteeg, één dier dood aangetrof­fen

14:20 HAARSTEEG - De politie doet onderzoek naar een aantal vermoedelijk verwaarloosde paarden in een weide in Haarsteeg. In de weide troffen agenten, onder hen de dierenpolitie, een dood paard aan. Dat dier ligt nu onder een zeiltje op de grond.