Waalwijk wil met corona-geld nieuwe crisis te lijf: hoge prijzen vragen om extra steun

De éne crisis is nauwelijks voorbij of de ander dient zich alweer aan. ,,Veel verenigingen, organisaties en inwoners hebben de afgelopen twee jaar door corona behoorlijk ingeteerd op hun reserves", stelt het Waalwijkse college. Nu komt daar met de torenhoge (energie)prijzen en ongekend hoge inflatie een nieuwe crisis overheen. ,,Het opvangen van deze recessie is moeilijk, en soms zelfs niet haalbaar", luidt de conclusie.

De gemeente werkt aan een nieuw ‘fonds’ voor inwoners, verenigingen en organisaties, die in de financiële problemen raken door deze nieuwe crisis. Het gaat om een tijdelijke en gerichte ondersteuning. De exacte regelingen worden nog uitgewerkt, en later voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uiterste nood

Eerder kwam Waalwijk al met een actieplan om de energie-armoede aan te pakken. Zo is er een speciaal fonds voor inwoners, die de hoge energieprijzen niet meer kunnen opbrengen. In uiterste nood springt de gemeente financieel bij. Maar deze regeling is niet bedoeld voor verenigingen of andere organisaties. Ook uit die hoek klinken grote zorgen.

De behoefte aan zo'n steunfonds is lastig te voorspellen, zo blijkt uit de coronacrisis. De gemeente kreeg miljoenen van het Rijk om de klappen van de pandemie op te vangen, en (financiële) hulp te verlenen. Dat is ook gebeurd, maar in de Waalwijkse coronapot zit eind dit jaar naar schatting nog zo'n 2,5 miljoen euro. Een groot deel van dat geld kan nu mogelijk beter gebruikt worden voor de strijd tegen de hoge energieprijzen en inflatie. De raad moet in december nog instemmen met de nieuwe bestemming.