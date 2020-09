Waalwijk wil nieuwe ongelukken voorkomen door afsluiting brug

‘Dit en over de liefde'. Nieuwe gedichten­bun­del Dick Schrein­ders

1 september HEUSDEN - De nieuwe gedichtenbundel van Heusdenaar Dick Schreinders heet 'Dit en over de Liefde'. ,,Het zijn overpeinzingen, via observaties tot stand gekomen. Ze zeggen veel over mijzelf en de wereld waarin wij leven. Zo kon en wilde ik niet om de lockdown en de betekenis daarvan heen."