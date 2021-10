Waalwijk wil overlast lachgas strenger aanpakken

WAALWIJK - Waalwijk wil overlast door lachgas strenger aanpakken. Het is al mogelijk om gebieden aan te wijzen waar het gebruik verboden is, maar de gemeente zint op extra maatregelen. De kans op bekeuringen bij overlast wordt groter.

Lachgas is al een tijd populair als (party)drug, vooral onder jongeren. Het inhaleren zorgt voor een korte stevige roes, maar is niet zonder risico’s. Het kan in het ergste geval leiden tot overlast, ongelukken en gezondheidsproblemen. Waalwijk wijst al langer op de gevaren.

De gemeente is druk bezig om gebieden aan te wijzen voor een lachgasverbod. Zo’n maatregel is mogelijk bij aantoonbare, structurele overlast. Dat vraagt dus om een zorgvuldige onderbouwing.

Eind vorig jaar is besloten om zo'n lachgasverbod op te nemen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Maar tot dusver is nog geen gebied aangewezen. Maar dat betekent zeker niet dat het probleem uit de wereld is.

Quote Het is helaas niet zo dat we geen overlast ervaren, maar we willen zorgvuldig tot de juiste gebieden komen Gemeentewoordvoerder Waalwijk

,,Het is helaas niet zo dat we geen overlast ervaren, maar we willen zorgvuldig tot de juiste gebieden komen", stelt de gemeentewoordvoerder. ,,Dit volgt dus nog op later moment.”

In gebieden met zo’n verbod mogen mensen geen lachgas gebruiken, of spullen bij zich hebben om dat te gaan doen.

Maar de gemeente wil ook overlast op andere plaatsen kunnen aanpakken. De APV moet daarvoor wel aangepast worden. Ook buiten de gebieden met een lachgasverbod riskeren gebruikers straks een bon. Er moet dan wel echt sprake zijn van overlast of verstoring van de openbare orde. Enkel het gebruik of bezit van lachgas is op die plekken niet strafbaar.

Op de achtergrond speelt overigens nog de landelijke discussie over lachgas. De roep om het gebruik terug te dringen, klinkt steeds luider. Er zijn al langer plannen voor een landelijk verbod.