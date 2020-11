Waalwijk wil snel levendig stadshart mét openbaar toilet: 'Dat hoort bij gastvrije gemeente’

WAALWIJK - Waalwijk wil nu vaart zetten achter de ambitieuze centrumplannen. Donderdagavond stemde de gemeenteraad in met de visie Hart van de Stad. Opnieuw klonk de roep om een openbaar toilet in het centrum.

Het Waalwijks centrum moet veel levendiger. De ambities voor de monumentale Krophollerpanden én omgeving liggen vast in het plan Hart van de Stad. De gemeente ziet daar kansen voor een bijzondere mix van horeca, culturele en commerciële activiteiten.

,,Het is een visie”, benadrukte wethouder John van den Hoven. ,,Het zijn nog geen helemaal uitgewerkte plannen.” En met die visie konden de meeste partijen goed leven, zo bleek donderdagavond. Alleen de ChristenUnie, SGP, PvdA en Lijst Pouw stemden tegen.

Veel te gebeuren

Als het aan de wethouder ligt, krijgt de raad snel verder uitgewerkte plannen voorgelegd. Volgend jaar moet er rondom het Raadhuisplein al veel gaan gebeuren. De komst van het Schoenenmuseum is zeker. De opening van het nieuwe museum staat eind 2021 gepland.

Maar in de rest van de omgeving moet dan ook meer te beleven zijn. Het Huis van Waalwijk, één van de blikvangers bij het plein, wordt in ieder geval beter toegankelijk gemaakt. De gemeente wil daar zo’n 350.000 euro voor uittrekken. Het is de bedoeling dat het Huis van Waalwijk veel vaker in de week open gaat, en bezoekers daar terecht kunnen voor rondleidingen, activiteiten en exposities.

Quote Plan voor zo'n toiletvoor­zie­ning kan wel in de papieren lopen

De hoop is dat ook de vele leegstaande ruimtes in het Kropholler-ensemble een goede invulling krijgen, zoals horeca, een klein hotel of kantoren. Maar die plannen vallen of staan met initiatieven van ondernemers. Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie) vond dat er veel te weinig oog was voor de gevolgen van de coronacrisis. Want gaan ondernemers wel zo’n avontuur aan in zo’n moelijke tijd?

Roep om toilet

De meeste partijen vinden het goed dat er in ieder geval nu een visie ligt. Vrijwel de voltallige gemeenteraad kwam wel met een extra opdracht. In het centrum moet een openbare toiletvoorziening komen, die ook buiten de openingstijden van de winkels en horeca te gebruiken is. Dat hoort in hun ogen bij een gastvrije gemeente. De partijen zien mogelijkheden om in of dichtbij het Krophollerensemble zo’n voorziening te realiseren.

Wethouder Van den Hoven was blij met de motie. ,,Maar het kan wel in de papieren lopen”, zo liet hij weten. Het vraagt volgens hem om een goed onderzoek. Het uiteindelijke prijskaartje kan wel eens hoog uitvallen, zo is eerder al eens gebleken.

Er klinkt namelijk al een tijd de roep om een openbare toiletvoorziening, ook voor mensen met een beperking. Maar eerdere plannen ketsten af op de kosten.