Waalwijk wil snel oplossing voor parkeeroverlast bij voetbalclub SSC'55

Video Maaltijdbe­zor­ger mist bocht, ramt boom en belandt in diepe sloot in Sprang-Capelle

28 april SPRANG-CAPELLE - Op de Winterdijk in Sprang Capelle is een automobilist tegen een boom gereden en daarna in een diepe sloot beland. Wonder boven wonder kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf en hield hij alleen een nat pak over aan het ongeluk.