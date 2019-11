Waalwijk wil voorop lopen in hulp na pijnlijke scheiding. ‘Het kind moet centraal staan’

Oud-kop­vrouw D66 Waalwijk is boos: ‘Inleveren zetel is blamage’

10:15 WAALWIJK - Ze is boos. En dat is zachtjes uitgedrukt. Ineke Ruygt kan er niet over uit. ‘Haar’ D66 levert in Waalwijk een zetel in, omdat de partij geen opvolger heeft voor vertrekkend raadslid Ilse Langermans. ,,Zo breek je alles af wat in al die jaren is opgebouwd. Wat moeten de kiezers denken van zo’n partij? Een blamage.”