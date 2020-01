Waalwijk worstelt met overvolle glasbakken: 'Het probleem speelt op meerdere plekken’

Op Amerikaan­se banden naar de Beneluxfi­na­le van de First Lego League

16:02 TILBURG - Bloedfanatiek zijn sommige van de 27 teams als het gaat over hun Legorobot. Ze mochten mee doen aan The First Lego League in het Theresia Lyceum in Tilburg dit weekeinde. ,,Wij hebben Amerikaanse banden. Die hebben we getest en zijn sneller dan andere.”