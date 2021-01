Waalwijk worstelt met steun Blauwe Maan: 'Seksueel misbruik neemt nu juist toe’

Brand in een koeienstal in Babyloniën­broek, koeien ongedeerd

30 januari BABYLONIËNBROEK - In een koeienstal aan de Broeksestraat in Babyloniënbroek woedde zaterdagmiddag een brand. De brand werd rond 14.45 uur opgemerkt en de brandweer moest uitrukken. De brand woedde in een gierkelder van de stal, maar was snel onder controle.