Waalwijk ziet af van nieuwjaarsfeest in centrum

Nehad (16) verhuisde van Aleppo naar Hank: ‘Het is hier rustig, dat is fijn. Ik heb veel meegemaakt’

15:44 HANK - Ruim drie jaar woont Nehad Alsheikh Hamo (16) nu in Hank. Een plek waar hij graag komt is het Hankse bos. Een groot contrast met de grote stad Aleppo, waar hij ­geboren is. ,,In Hank voel ik me juist heel erg veilig.’’