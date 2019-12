Waalwijk zoekt oplossing voor verkeersdrukte Driessen, maar wijk krijgt geen supermarkt

WAALWIJK - Waalwijk gaat onderzoeken of het mogelijk is een doorsteek te maken voor autoverkeer tussen nieuwbouwwijk Landgoed Driessen en het dorp Sprang-Capelle. Ook gaat de gemeente kijken of de rotonde bij de entree van de wijk voldoende capaciteit heeft.

Bewoners van Landgoed Driessen irriteren zich al jaren mateloos aan de wegenstructuur in hun wijk, zo bleek dit voorjaar bij een buurtonderzoek. Vooral tijdens spitsuren staan ze regelmatig in de file.

Tijdens het buurtonderzoek gaf zestig procent van de respondenten ook aan behoefte te hebben aan een supermarkt in de wijk. Aan die wens komt de gemeente niet tegemoet. ,,Bij doorvragen blijkt dat bewoners niet zo zeer behoefte hebben aan een supermarkt, maar aan een plek waar ze buurtgenoten tegen komen en een praatje kunnen maken", aldus het college.

Quote Bewoners blijken niet zo zeer behoefte te hebben aan een supermarkt, maar aan een plek waar ze buurtgeno­ten tegen komen en een praatje kunnen maken. College Waalwijk

Landgoed Driessen is een van de grootste wijken van Waalwijk maar een bakker of slager is er niet. Dat mag ook niet. De gemeentepolitiek heeft het bij de aanleg van de wijk afgesproken; bewoners moeten hun boodschappen in Waalwijk of Sprang-Capelle doen. ,,Het college ziet op dit moment geen reden van die afspraak af te wijken", zo laat burgemeester Nol Kleijngeld nu weten. Wel wil de gemeente onderzoeken of er ruimte is voor horeca.

Inwoners van Driessen gaven hun wijk tijdens het onderzoek gemiddeld een 7.7. Een mooi cijfer, vonden de onderzoekers, al kan het beter. ,,Pas als bewoners hun wijk een 9 of een 10 geven zijn ze echt enthousiast over de plek waar ze wonen.”

Meer variantie in groen

Een van de aandachtspunten vinden de bewoners het groen in hun wijk. De bewoners missen kleur. De gemeente gaat nu kijken of er meer variantie in het groen kan worden aangebracht. Ook hondenpoep is een ergernis in Driessen. Volgens de gemeente zijn er echter voldoende plekken om honden los te kunnen laten en is het hondenbeleid duidelijk. Waalwijk geeft aan daarom deze weken extra te gaan controleren. ,,Daarmee nemen we de opmerkingen van de bewoners serieus én attenderen we de hondenbezitters.”

Quote Auto's die te hard rijden zijn vooral de bewoners zelf. College Waalwijk

Auto's die te hard rijden is ook een serieus probleem. Maar dat zijn toch vooral de bewoners zelf, constateert de gemeente. ,,Er komt immers voornamelijk bestemmingsverkeer in de wijk.” Bewoners kunnen elkaar aanspreken op hun rijgedrag, aldus het college. ,,Daarnaast is het mogelijk dat bewoners voor hun straat een ‘smiley’ aanvragen, het systeem dat met een lach of een zuur gezicht laat zien hoe hard iemand rijdt.

Gemeente gaat niet over schoolbeleid