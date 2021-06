Waalwijk zwaait burgemeester Kleijngeld pas na de zomer uit

Kindermusi­cal­groep De Notenkra­kers beschil­dert Theater de Leest in Waalwijk

29 mei WAALWIJK - Vrijwilligers van kindermusicalgroep De Notenkrakers beschilderden vrijdag en zaterdag trappen voor het decor dat in juli in Theater De Leest zal worden gebruikt bij de jubileumvoorstelling. NLdoet voorzag in een deel van de kosten. Dat geld werd ook gestoken in het naaiatelier.