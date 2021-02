Waalwijker (29) aangehouden na vondst bijl, mes, gasdrukwapen en drugs in auto

WAALWIJK - Een 29-jarige man uit Waalwijk is zondagavond aangehouden op de Brabantlaan in Waalwijk. De man bleek tijdens een controle hennep, een bijl, een mes, een boksbeugel en een gasdrukwapen in zijn auto te hebben liggen.