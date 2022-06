Waalwijker (61) hoort 3,5 jaar cel eisen voor meermalen seks met kwetsbaar meisje van 13: ‘Ik schaam me kapot’

Na pijnlijke stemming is sfeer in Waalwijkse raad om te snijden: 'Het lijkt afgelopen met het fatsoen’

WAALWIJK - Een raadslid dat tegen zijn zin is benoemd in een commissie, een ander raadslid dat wél kandidaat was dat achter het net vist en een partij die uit onvrede voortijdig de vergadering verlaat. Een op het oog simpele stemming over de samenstelling van een commissie heeft de sfeer in de nieuwe Waalwijkse gemeenteraad meteen op scherp gezet.

21 juni