Waalwijker (67) vrijgesproken na verdenking misbruik minderjarige stiefkinderen

De rechtbank vindt dat de aangiftes betrouwbaar zijn. Ze gaan wel over een periode die in het verleden ligt, maar ze zijn voldoende gedetailleerd. De aangiftes vormen nu het enige wettige bewijs dat er in het dossier is.



Er zijn wel andere verklaringen in het dossier, maar die zijn gebaseerd op de verklaringen van de personen die aangifte hebben gedaan. Dat is niet genoeg. Volgens de wet moet een aangifte ondersteund worden met ander bewijs. De rechtbank vindt dat dit bewijs in het dossier ontbreekt. De rechtbank kan dan ook niet anders dan verdachte vrijspreken.