Waalwijker Ad van Oudheusden, nieuwe directeur Baanbrekers

Van Oudheusden, die ooit begon in de bankenwereld, stapte in 1990 over naar de publieke sector waarna hij tal van leidinggevende functies bekleedde. Zo was hij manager bij de gemeente Waalwijk, directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Woudrichem, gemeentesecretaris in Geertruidenberg, regiodirecteur bij GGD Hart voor Brabant en gemeentesecretaris bij de gemeente Werkendam. Op dit moment werkt Van Oudheusden als gemeentesecretaris voor de gemeente Gemert-Bakel.

Al eerder willen solliciteren

De vorige keer dat Baanbrekers een vacature had voor directeur had Van Oudheusden ook al willen solliciteren, vertelt de Waalwijker. ,,Dat heb ik toen niet gedaan omdat ik net mij ja-woord had gegeven aan de gemeente Gemert-Bakel.” Dit keer kon hij de verleiding niet weerstaan, aldus Van Oudheusden. ,,Baanbrekers past perfect bij mij. Het combineert allerlei zaken waar mijn hart ligt. Veel mensen kunnen het allemaal prima zelf regelen in hun leven. Maar er is ook een groep mensen die hierbij hulp en ondersteuning nodig hebben. Samen met deze mensen moeten we ervoor zorgen dat meedoen in de maatschappij ook voor hen mogelijk wordt.”