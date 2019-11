Waalwijker betrapt op rijden onder invloed van ‘bijna alle soorten drugs’

recensie Alice geparachu­teerd naar nullen en eentjes

10 november DRUNEN - Lewis Carroll is in de geschiedenis van de literatuur wellicht de meest fantasierijke auteur. Alice in een konijnenhol laten vallen is al aardig bezijden de realiteit, maar wat ze onder de grond meemaakt mag met recht een Wonderland worden genoemd. Tuinmannen zien eruit als speelkaarten; ze verven witte rozen rood, want ze hebben per ongeluk de verkeerde kleur geplant.