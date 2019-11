Waalwijker Joop Koenen wint postuum prijs voor Beste Vrijwilliger

WAALWIJK - Waalwijk Ontmoet, de jaarlijkse feestavond waarbij inwoners beloond worden voor bijzondere prestaties, had deze zaterdagavond een editie die je bijblijft. Burgemeester Nol Kleijngeld reikte voor het eerst postuum uit. De prijs was voor Joop Koenen, de drijvende kracht achter onder meer de Waalwijkse Tourclub.

De feestzaal van het RKC-stadion zat bomvol. ,,Er is nog nooit zo veel gestemd,” vertelde Kleijngeld. ,,Ruim vijftienduizend keer. Een record.’’ Als het geluid in de zaal verstomt, maakt hij de winnaar bekend van de beste individuele vrijwilligersprestatie: Joop Koenen, partner van Nicole Koenen (48) en vader van twee kinderen, Christie (17) en Jesper (19).

De fietsfanaat zette zich in voor Tourclub Waalwijk en fietste ook de Tour for Life, een fietstocht waarmee hij geld inzamelde voor KWF Kankerbestrijding. Ook was hij onder andere betrokken bij activiteiten zoals De 80 van de Langstraat. Enkele maanden geleden overleed hij.

Quote Jullie mogen trots zijn op wat Joop allemaal heeft gedaan en bereikt. Nol Kleijngeld, burgemeester Waalwijk

,,Nicole, het is een enorm gemis voor jou, je kinderen, maar ook voor heel Waalwijk", aldus Kleijngeld. ,,Het verdriet kunnen we niet wegnemen. Maar zijn prestaties blijven staan. Jullie mogen trots zijn op wat Joop allemaal heeft gedaan en bereikt.” Nadat het gezin een bos bloemen in ontvangst had genomen, worden ook de andere winnaars genoemd. Voedselbank De Rijglaars, Wolluk Stock-organisator Maureen Barkey, de organisatie van de Wollukse Kwis, karatekampioen Rick Sonnema en het team van RKC Waalwijk werden beloond voor hun prestaties.

RKC Waalwijk

Voor de voetbalclub kwam de prijs niet als een verrassing. RKC Waalwijk promoveerde afgelopen zomer naar de Eredivisie. ,,Toen we zagen dat we genomineerd waren, verwachtten we het eigenlijk wel, eerlijk gezegd", zegt Frank van Mosselveld (35), directeur van de club. ,,Wij promoveren niet elk jaar.” Zelf vond hij het belangrijk dat ‘de jongens’ erbij zouden zijn vanavond. ,,Je wint niet zomaar een prijs, het is mooi dat je die waardering krijgt.” Vieren doen ze het niet echt. ,,Dat hebben we in de zomer genoeg gedaan. Nu focussen we ons op punten halen in de Eredivise.”

Quote Vieren hebben we in de zomer genoeg gedaan. Nu focussen we ons op punten halen in de Eredivise.” Frank van Mosselveld, RKC Waalwijk

Een eer