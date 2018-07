Waalwijker mag het zeggen: wie draait er voor parkeerkosten op?

Vorig jaar mei startte in Waalwijk een proef met een uur gratis parkeren. Onlangs concludeerde het college dat de proef geen positief effect op de binnenstad had gehad. Het aantal bezoekers aan het centrum van de stad is niet toegenomen en winkeliers hoorden hun kassa's niet vaker rinkelen. Toch wilde het college de proef niet als mislukt bestempelen. De proef werd verlengd tot eind dit jaar voor extra onderzoek. De gemeente gaat een enquête houden onder de bezoekers van de stad.

Enquête

Welke vragen de gemeente precies gaat stellen in de enquête is nog niet duidelijk. ,,Daar zijn we nog mee bezig.'' Het college wil in ieder geval weten wat bezoekers vinden van parkeertarieven als zij die kosten moeten afwegen tegen andere investeringen in de binnenstad. ,,Parkeren is namelijk nooit gratis. De vraag is op welke manier we de kosten van parkeren moeten worden betaald. Rechtstreeks door de mensen die parkeren of vanuit de algemene middelen?"