Waalwijker mishandelt cafégangers en vernielt auto's en dorpshuis in Stavenisse

Man verliest macht over het stuur en rijdt met auto lantaarn­paal omver in Waalwijk

6:30 WAALWIJK - Een man heeft in de nacht van woensdag op donderdag een engeltje op zijn schouder gehad bij een eenzijdig ongeval in Waalwijk. Hij reed met zijn auto een lantaarnpaal omver, maar hield er zelf niks aan over.