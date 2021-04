Waalwijker moet gaan werken als straf voor heling van 900 dozen babyvoeding

Agent én orgelta­lent uit Werkendam doet zijn kunstje foutloos opnieuw in de Laurens­kerk

25 april Politieagent André Nieuwkoop uit Werkendam is zijn orgeltalent nog niet verloren. Vorig jaar deelde de agent op Twitter een filmpje van zijn muzikale bijdrage op de orgel in de Laurenskerk en deze week besloot hij zijn kunstje nog een keer over te doen. Het fragment is al tienduizenden keren bekeken op Twitter.