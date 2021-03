Waalwijker moet nog drie jaar de cel in

Wat een gezellig dagje Efteling moest worden, loopt uit op bezoek aan rechtbank

24 maart KAATSHEUVEL/BREDA- Het had een gezellig dagje in de Efteling moeten worden, maar het eindigde voor een Amsterdammer in een politieauto. Het was puur discriminatie van de beveiligers, houdt de verdachte via zijn advocaat bij de politierechter in Breda vol.