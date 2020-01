Waalwijker rijdt door Drunen in gestolen auto, politie grijpt in

Waalwijk worstelt met overvolle glasbakken: 'Het probleem speelt op meerdere plekken’

13 januari WAALWIJK - Het is een bekend probleem voor de gemeente Waalwijk. Rondom de feestdagen hebben de inwoners vaak te maken met overvolle glasbakken. Afgelopen weekend was een extreem voorbeeld bij de Nettoroma aan de Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk. ,,Maar we hebben op meerdere plekken problemen met volle glasbakken", zo erkent de gemeentewoordvoerder.