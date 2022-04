Waalwijker Shivan in bestuur Studentenvakbond: ‘Ik ben wel een fanatiek baasje’

Nee, dat Shivan Meijs zich nou meteen in het Nijmeegse studentenleven heeft gestort ... dat niet. Hij woont nog ‘gewoon’ thuis bij zijn ouders in Waalwijk. ,,Toen ik aan de uni politicologie ging doen ben ik niet meteen op kamers gegaan. Mijn zus was ook in Nijmegen gaan studeren, maar na een half jaar stopte ze.” Shivan had geen trek om eventueel twee keer in kort tijd te moeten verkassen.