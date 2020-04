Waalwijker twee keer in één nacht betrapt op rijden zonder rijbewijs: ‘Een dure les’

Eerste ‘groene buurtwand’ in Geerpark

16 april VLIJMEN - In Goede Morgen in nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen is donderdag ‘de groene buurtwand’ onthuld. Naast groen zijn op de wand verschillende accessoires, zoals insectenhotels en vogelkastjes te vinden. Zij moeten extra ondersteuning geven aan de flora en fauna in de wijk.