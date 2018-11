Waalwijks ‘cadeautje’ voor inwoners: slim of niet

Au­to-inbreker op heterdaad betrapt en aangehou­den in Sprang-Capelle

8 november WAALWIJK - Een 27- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdagochtend rond 05.00 op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak aan de Johan Frisostraat in Sprang-Capelle. De man is aangehouden. Dat meldt de politie.